Компания Garmin сообщила, что стала жертвой кибератаки. Некоторые из программных систем оказались зашифрованными злоумышленниками, из-за чего большинство сервисов Garmin были недоступны в течение нескольких дней.

Пострадавшие системы сейчас восстанавливаются, полная работоспособность вернется в течение нескольких дней, сообщает Business Wire.

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Что случилось

Владельцы устройств Garmin не могли синхронизировать тренировки и активности с облачным сервисом Garmin Connect и посторонними сервисами, обратиться в поддержку, получить доступ к веб-сайту и выполнить другие действия. Во время простоя цена акций компании снизилась со 102 до 94 долларов.

В компании не уточнили подробности кибератаки, но по данным источников издания BeepingComputer, системы были захвачены с помощью вируса-вымогателя WastedLocker. Он используется российским хакерским группировкам Evil Corp с мая 2020 года для атак на файловые серверы, службы баз данных, виртуальные машины и облачные среды компаний с целью получения выкупа.

Источник BeepingComputer передал скриншоты, на которых изображены файлы с зашифрованными файлами и расширением .garminwasted. В файлах-записках с требованием выкупа указаны E-mail адреса с доменами сервисов Protonmail и Airmail.