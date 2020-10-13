Масштабная кибератака на Microsoft: хакеры пытались повлиять на выборы в США
В Microsoft заявили о срыве масштабной кибератаки. Хакеры пытались повлиять на президентские выборы в США.
Хакеры использовали серверы ботнета Trickbot для распространения программ-вымогателей и запуска других кибератак. Об этом рассказал вице-президент компании Том Берт, сообщает CNN.
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Как действовали хакеры
Злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов.
По информации Microsoft, с 2016 года Trickbot уже заразил более миллиона компьютеров. Согласно исследованию, услугами ботнета пользовались даже государства и криминальные группировки.
Ранее в корпорации предупреждали, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться киберпреступники из России, Китая и Ирана. По данным Microsoft хакеры атаковали работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его главного конкурента на выборах Джо Байдена.