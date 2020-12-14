Российские хакеры оказались в центре подозрения о масштабной кибератаке на госучреждения США. В частности, на Минфин, Государственный департамент и другие ведомства. Атаку назвали самой масштабной за последние 5 лет.

Кого подозревают в кибератаке

Подозревают группировку Cozy Bear, которое связывают с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

К теме Казначейство США подверглось кибератаке со стороны иностранного правительства

Хакеры могли подделать обновление программ по мониторингу сетей американской компании SolarWinds, которая обслуживает американские органы власти.

По сообщениям СМИ, масштаб атаки был настолько мощный, что Совет национальной безопасности США провел заседание. Чиновники и эксперты пытаются определить, какие еще структуры правительства стали жертвами атаки и похитили ли секретные данные.

К слову, американские издания назвали кибератаку "наиболее изощренной" из известных всех случаев кражи данных американского правительства со стороны российских спецслужб после 2014-2015 годов.

Что говорят в России

В посольстве России в США утверждают, что страна не проводит таких операций в виртуальной среде. Якобы это противоречит внешнеполитическим принципам России.

Ранее в России говорили, что обвинения в причастности к различным кибератакам бездоказательны.

Обратите внимание! Хакерские группы Cozy Bear и Fancy Bear занимаются государственным кибершпионажем с 2000 годов. Их жертвами были крупные компании, спецслужбы, органы власти и др.

Разведка Нидерландов, а также американская компания CrowdStrike предполагают, что за хакерами стоит Россия.