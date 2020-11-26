Украинцы с нетерпением ждут скидок на черную пятницу. Однако о киберпонедельнике знают не так много. Но многие компании предлагают существенные скидки и в киберпонедельник.

Киберпонедельник можно считать аналогом черной пятницы, предлагая акции и распродажи. Единственное условие – покупки совершаются онлайн, рассказывает 24 канал.

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В 2020 году киберпонедельник будет 30 ноября. История киберпонедельника, как и черной пятницы, тоже началась в США.

Срок Cyber ​​Monday (киберпонедельник) предложил подразделение розничной торговли США в 2005 году.

Как показала статистика, именно понедельник, следующий день после Дня Благодарения, является наиболее активным днем ​​для онлайн-шопоголиков. Кроме того, в магазинах остается продукция, которую распродали в пятницу. Поэтому дополнительная распродажа выглядит логичной.

Киберпонедельник в Украине

Последние годы в Украине распродажи в черную пятницу становятся все популярнее. Но, распродажа в киберпонедельники еще не так сильно на слуху в украинцев. При этом все больше магазинов организовывают скидки по сей день.

Если вы хотите воспользоваться скидками в киберпонедельник, то учтите следующие правила:

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Подготовьте список необходимых вещей, распределив их важность по убыванию.

Спланируйте бюджет и определите максимум, что готовы потратить.

Не забывайте изучить комментарии и отзывы о продукции.

Магазины, где можно искать скидки:

Фокстрот

Rozetka

Цитрус

MOYO

Stylus

itsell

Fishki.ua

Киберпонедельник на AliExpress

Самые большие скидки на AliExpress приходятся на День холостяка (это аналог черной пятницы в Китае). Эти массовые распродажи, которые приходятся на 11.11 (11 ноября).

Однако не игнорируют продавцы AliExpress и распродажи в черную пятницу и киберпонедельник. В эти дни покупателям обещают до 60% распродаж.