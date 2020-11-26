Киберпонедельник 2020: скидки в Украине и на AliExpress
Украинцы с нетерпением ждут скидок на черную пятницу. Однако о киберпонедельнике знают не так много. Но многие компании предлагают существенные скидки и в киберпонедельник.
Киберпонедельник можно считать аналогом черной пятницы, предлагая акции и распродажи. Единственное условие – покупки совершаются онлайн, рассказывает 24 канал.
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В 2020 году киберпонедельник будет 30 ноября. История киберпонедельника, как и черной пятницы, тоже началась в США.
Срок Cyber Monday (киберпонедельник) предложил подразделение розничной торговли США в 2005 году.
Как показала статистика, именно понедельник, следующий день после Дня Благодарения, является наиболее активным днем для онлайн-шопоголиков. Кроме того, в магазинах остается продукция, которую распродали в пятницу. Поэтому дополнительная распродажа выглядит логичной.
Киберпонедельник в Украине
Последние годы в Украине распродажи в черную пятницу становятся все популярнее. Но, распродажа в киберпонедельники еще не так сильно на слуху в украинцев. При этом все больше магазинов организовывают скидки по сей день.
Если вы хотите воспользоваться скидками в киберпонедельник, то учтите следующие правила:
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- Подготовьте список необходимых вещей, распределив их важность по убыванию.
- Спланируйте бюджет и определите максимум, что готовы потратить.
- Не забывайте изучить комментарии и отзывы о продукции.
Магазины, где можно искать скидки:
- Фокстрот
- Rozetka
- Цитрус
- MOYO
- Stylus
- itsell
- Fishki.ua
Киберпонедельник на AliExpress
Самые большие скидки на AliExpress приходятся на День холостяка (это аналог черной пятницы в Китае). Эти массовые распродажи, которые приходятся на 11.11 (11 ноября).
Однако не игнорируют продавцы AliExpress и распродажи в черную пятницу и киберпонедельник. В эти дни покупателям обещают до 60% распродаж.
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