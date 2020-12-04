В Киеве запустили онлайн-супермаркет Cooker. Он предлагает широкий ассортимент товаров, а также обеспечивает доставку до 30 минут. На время запуска ассортимент Cooker получил более тысячи позиций. Всего каталоге представлено 20 категорий товаров.

Об этом рассказал инвестор и предприниматель Виталий Яницкий, он является интегратором проекта от идеи до коммерческого запуска.

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По его словам, Cooker сотрудничает исключительно с поставщиками продукции, а не с магазинами.

Как происходит заказ

Клиент оформляет и оплачивает заказ через сайт. После чего его начинают собирать на ближайшей к заказчику станции dark store. Онлайн-магазин работает по формату dark store – товары находятся на станциях, на которых комплектуется заказ.

Всего в распоряжении Cooker 12 таких станций в разных районах Киева. Однако количество станций dark store планируется увеличить до 25 локаций. Это позволит сократить доставку уже до 15 мин.

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Доставка осуществляется собственной курьерской службой Cooker, в которой сейчас работают 60 человек.

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