Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G еще на 8 станциях киевского метро.

Пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко отмечает, что благодаря сотрудничеству с операторами покрытия 4G в киевском метро расширилось.

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Где в метро работает 4G

Теперь связь этого стандарта работает на таких станциях:

"Житомирская";

"Святошин";

"Героев Днепра";

"Минская";

"Оболонь";

"Сырец";

"Дорогожичи";

"Лукьяновская".

Стоит отметить, что 4G-связь работает как в помещениях станций и в тоннелях между ними.

Мэр Киева подчеркнул, что запуск 4G в киевском метро стал возможным благодаря соглашению между КП "Киевский метрополитен" и операторами, по которому последние получили право на модернизацию части оборудования в подземке.

До этого первой станцией метро, на которой заработал 4G, стал "Академгородок".

По данным "Киевстар", в ближайшие месяцы запуск 4G планируют еще на 14 станциях, а на всех станциях метро до конца года.