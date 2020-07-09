В киевской компании обыски из-за использования нелицензионного ПО
Киберполиция устроила обыски в киевской строительной компании. Причиной стало использование нелицензионной копии программы, помогающей проектировать коттеджные городки.
Как рассказали в пресс-службе киберполиции, вследствие незаконного использования правообладатель программы понес убытки в размере полтора миллиона гривен.
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Детали
Как рассказали правоохранители, эта киевская строительная компания в 2018 году купила пробную версию программы для архитектурного моделирования.
У компании изъяли оборудование / cyberpolice.gov.ua
И после окончания пробного периода решили не продлевать подписку, а настроить программу таким образом, чтобы пользоваться ее нелицензионной копией.
Разработчик этой программы неоднократно обращались к компании, но на замечания правообладателя архитекторы не реагировали.
Что грозит компании
Правоохранители уже начали досудебное расследование по делу о нарушениях законодательства об авторском праве.
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В офисе компании устроили обыски и изъяли компьютерную технику, на которой и была установлена нелицензионная копия. Нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.