Киберполиция устроила обыски в киевской строительной компании. Причиной стало использование нелицензионной копии программы, помогающей проектировать коттеджные городки.

Как рассказали в пресс-службе киберполиции, вследствие незаконного использования правообладатель программы понес убытки в размере полтора миллиона гривен.

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Детали

Как рассказали правоохранители, эта киевская строительная компания в 2018 году купила пробную версию программы для архитектурного моделирования.

У компании изъяли оборудование / cyberpolice.gov.ua

И после окончания пробного периода решили не продлевать подписку, а настроить программу таким образом, чтобы пользоваться ее нелицензионной копией.

Разработчик этой программы неоднократно обращались к компании, но на замечания правообладателя архитекторы не реагировали.

Что грозит компании

Правоохранители уже начали досудебное расследование по делу о нарушениях законодательства об авторском праве.

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В офисе компании устроили обыски и изъяли компьютерную технику, на которой и была установлена нелицензионная копия. Нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.