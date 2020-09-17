"Киевский метрополитен" принял решение заменить старые турникеты на новые на 15 станциях. После их замены пользователи метро смогут рассчитываться банковскими картами и даже телефонами через NFC.

Как сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на "Киевский метрополитен" турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина" и бумажных или электронных QR-билетов.

Не пропустите 5 впечатляющих станций киевского метро – фото

На каких станциях установят новые турникеты

Синяя ветка:

"Героев Днепра";

"Оболонь";

"Почайна";

"Тараса Шевченко";

"Контрактовая площадь";

"Льва Толстого";

Зеленая ветка:

"Кловская";

"Дворец спорта";

"Дружбы народов";

"Выдубичи";

"Славутич";

"Осокорки";

"Позняки";

"Харьковская".

Кстати, недавно в киевском метрополитене возникли проблемы из-за сбоя в системе оплаты. Пассажиры не могли воспользоваться электронным билетом, сканером QR-кодов, или модулем NFC. Проблему оперативно решили.

Тем временем метро в Киеве продолжает развиваться и внедрять не только электронные системы оплаты но и сеть Wi-Fi. Так, украинские операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei добавили покрытие еще на 7 станциях. Полный список станций, на которых работает Wi-Fi, можно найти здесь.