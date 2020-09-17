В Киевском метро можно будет рассчитываться карточкой: заменят турникеты на 15 станциях
"Киевский метрополитен" принял решение заменить старые турникеты на новые на 15 станциях. После их замены пользователи метро смогут рассчитываться банковскими картами и даже телефонами через NFC.
Как сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на "Киевский метрополитен" турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина" и бумажных или электронных QR-билетов.
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На каких станциях установят новые турникеты
- Синяя ветка:
- "Героев Днепра";
- "Оболонь";
- "Почайна";
- "Тараса Шевченко";
- "Контрактовая площадь";
- "Льва Толстого";
- Зеленая ветка:
- "Кловская";
- "Дворец спорта";
- "Дружбы народов";
- "Выдубичи";
- "Славутич";
- "Осокорки";
- "Позняки";
- "Харьковская".
Кстати, недавно в киевском метрополитене возникли проблемы из-за сбоя в системе оплаты. Пассажиры не могли воспользоваться электронным билетом, сканером QR-кодов, или модулем NFC. Проблему оперативно решили.
Тем временем метро в Киеве продолжает развиваться и внедрять не только электронные системы оплаты но и сеть Wi-Fi. Так, украинские операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei добавили покрытие еще на 7 станциях. Полный список станций, на которых работает Wi-Fi, можно найти здесь.