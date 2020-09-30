Украинский мобильный оператор Киевстар снова изменил правила безлимитного мобильного интернета. Ранее оператор уже ограничил безлимит до 90 ГБ интернета в месяц, назвав это политикой справедливого использования.

Как передает издание ITC, вскоре политика справедливого использования мобильного интернета будет ограничивать его до 40 ГБ в месяц.

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Как это будет работать

Сейчас пользователь может загрузить 3 ГБ трафика в сутки, далее начинается так называемый шейпинг, то есть скорость загрузки снижается до 0,8 Мбит/с.

За 30 календарных дней пользователь может использовать 90 ГБ (а вскоре – 40 ГБ) трафика. После этого скорость загрузки тоже снижается до 0,8 Мбит/с.

Цели

Как пояснили в Киевстар, лишь 1% пользователей в день загружали более 3 ГБ данных. Также в компании убеждены, что 40 ГБ – достаточно для большинства пользователей мобильного интернета в Украине.

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Если же этого трафика будет не хватать, можно заказать услугу Турбо кнопка и за 10 гривен докупить ГБ интернета до конца дня.

Новая политика справедливого интернета вступит в силу с 5 октября.