Минцифры отмечает, что совместное использование инфраструктуры позволит операторам ускорить развертывание сетей 4G в сельской местности и на дорогах.

Операторы Киевстар и Vodafone подписали совместный "Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей".

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Что это значит

Отныне украинские операторы Киевстар и Vodafone будут совместно использовать каналы связи, базовые станции и другое оборудование. Результатом этого должно стать ускорение развития покрытия территории Украины технологии LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций.

Качественная мобильная связь и интернет в сельской местности и на дорогах является стратегически важным вопросом для президента и правительства. Ранее на встрече Владимира Зеленского с представителями операторов отмечалось, что сотрудничество при использовании мобильных сетей позволит операторам избегать дублирования при строительстве сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE абонентам в малонаселенных районах.

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План действий

Сначала компании-операторы определят участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Практическую реализацию Меморандума операторы планируют начать в ноябре-декабря 2020 года после согласования проекта с государственными органами.

Сейчас, начиная с 2015 года и по сей день, компании Киевстар и Vodafone Украины вместе вложили в развитие технологий 3G и LTE/4G более 50 миллиардов гривен.