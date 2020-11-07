Начиная с самой первой модели, смартфоны компании Apple пользуются высоким спросом на рынке мобильной связи. Однако в Китае наблюдается рост популярности именно смартфонов iPhone 4 и iPhone 4s. Интересно, что говорится именно о разобранных смартфонах этих моделей.

Интересно и то, что в Китае несколько магазинов продают старые модели iPhone в разобранном виде. Их стоимость варьируется от 800 до 1000 юаней (примерно 150 долларов ≈4 235 гривен), сообщает Gizmochina.

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Для чего покупают разобранные смартфоны Apple

Известно, что в разобранном виде в Китае можно купить смартфоны iPhone 4 и iPhone 4S. Старые устройства разбираются сотрудниками магазинов вручную, при этом разобранные части содержатся в хорошем состоянии. На аккуратную разборку iPhone 4 или iPhone 4s с учетом сохранения внешнего вида требуется около 30 минут.

В таком виде iPhone продают с целью коллекционирования

Судя по всему, в большинстве своем эти смартфоны уже не работают, а в разобранном виде их можно приобрести с целью коллекционирования.