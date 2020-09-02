Китай рапортует о значительном прогрессе в строительстве платформы для морских запусков в провинции Шаньдун. Платформа пошла на доработку после проверки технологии в июне прошлого года. Морской космодром станет пятой стартовой площадкой для китайских ракет-носителей в дополнение к четырем наземным космодромам.

Второй в истории страны запуск с плавучего космодрома будет проведен до конца года, скорее всего – уже в середине сентября, пишет Space News.

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Состояние космической отрасли КНР

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, главный космический подрядчик страны, строит мобильный космопорт в городе Хайян, у побережья восточной провинции Шаньдун. "Восточный космопорт" станет пятым комплексом КНР, предназначенным для управления полетами и плавучим стартовым комплексом для легких твердотопливных ракет.

Инспекция, проведенная недавно на объекте, сообщила о "значительном прогрессе" в строительстве и планировании космопорта.

Китай провел первый морской запуск в июне 2019 года, отправив в космос ракету "Чанчжэн-11". К преимуществам стартов с плавучих платформ относят высокое быстродействие, повышенную секретность и безопасность для гражданского населения. При запусках с земли отработанные ступени могут быть угрозой для населенных пунктов и требуют дорогих мер безопасности.

Китайские пусковые комплексы

В настоящее время Китай располагает четырьма наземными пусковыми комплексами для космических стартов – в Цзюцюань на северо-западе, Тайюане (север), Сичан (юго-запад) и прибрежном участке в Вэньчан на южном острове Хайнань.

В последние годы Китай усилил активность в космической отрасли, запустив более 30 ракет за 2018 и 2019 годы. Десять лет назад, в 2009 году, с космодромов КНР взлетели всего шесть ракет. Во многом это заслуга национальных программ, например, навигационной системы "Бэйдоу", военных и гражданских спутников.

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В конце прошлого года КНР успешно отправила в космос 57-метровую ракету "Чанчжэн-5", самую мощную в Китае. На ней установлены четыре ускорителя, каждый диаметром 3,35 метра. Носитель весит около 870 тонн и создает на старте тягу более 1000 тонн.