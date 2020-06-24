Китай оштрафовал компанию, которая создала популярную платформу TikTok. Все из-за того, что сервис якобы отходит от ценностей социализма.

В то же время санкции наложили еще на несколько сервисов. Об этом сообщает Bloomberg.

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В целом государственное ведомство Китая по киберпространству проверило 31 сервис, из которых 10 были оштрафованы. Речь идет о Bilibili, Huya и DouYu. Последние два уже заявили о прекращении обновлений с 23 июня.

Как объясняет официальный Китай, санкции наложили за распространение "вульгарного контента", а сервисы "отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи".

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