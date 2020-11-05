Запуск оптического космического телескопа China Space Station Telescope Китай проведет в рамках проекта университета имени Сунь Ятсена. Уже началось строительство научного центра CSST в регионе "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь.

Вывод на околоземную орбиту телескопа CSST ожидается уже через четыре года. Китай считает, что собственный космический телескоп станет мощным импульсом важным научным исследованием, сообщает 24 канал со ссылкой на агентство Chinaview.

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Инфраструктура

Кроме запуска космического телескопа Китай начал строительство в стране четырех научных центров для эффективной организации научных исследований и эксплуатации космической обсерватории.

Кроме научного центра в регионе "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь, другие три учреждения будут расположены в Пекинском университете, Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая и районе дельты реки Янцзы.

Исследование

В частности, научный центр в регионе "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь будет заниматься исследованиями в сфере галактической астрономии, планетарной науки, компактных звезд, источников гравитационных волн, а также космических технологий.

Научный центр CSST в регионе "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь будет создан через три года.