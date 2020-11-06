К 2022 году Китай планирует развернуть широкое использование электронного юаня. Первые тесты уже начинают в Пекине. Для этого создадут целую сеть продаж игрушек.

Национальный банк Китая ускоряет работы над национальной цифровой валютой, сообщает информагентство Nikkei.

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Что известно

Массовое использование цифрового юаня планируют начать на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В этом году в пяти крупных районах Китая стартовал пилотный проект цифрового юаня. Дополнительной площадкой выбрали торговые автоматы по продаже коллекционных японских игрушек.

В запланированных местах проведения мероприятий Олимпиады 2022 года в Пекине Национальный банк Китая установит сеть автоматов по продаже игрушек гасяпон. Эти автоматы будут принимать цифровой юань.

Гасяпон – это пластиковые фигурки из популярных японских манг, вложенные в пластиковые капсулы. Сообщается, что в Китае это очень популярный вид покупок, поэтому будет хорошей базой для множества небольших транзакций.

Торговые автоматы по продаже игрушек гасяпон / фото Nikkei

Введение цифрового юаня станет новой эрой развития национальной валюты. Это не просто электронные платежи через уже существующие службы типа QR-кодов, AliPay, WeChat или других. Оборот цифрового юаня подобен обычным деньгам, когда для транзакций не требуются удаленные службы. Для этого достаточно кошелька в виде смартфона. Так, Китай планирует сделать децентрализованную цифровую денежную единицу, которой не страшны сбои или атаки на финансовые цифровые сети.