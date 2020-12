На конференции по термоядерной энергетике. которая проходила в Китае в 2019 году сообщили о планах запуска в 2020 году токамак нового поколения HL-2M. Запуск реактора прошел успешно, и теперь ученые надеются, что это устройство откроет доступ к мощному источнику чистой энергии.

Проект HL-2M Tokamak стартовал несколько лет назад, а в июне 2019 года вышел на финишную прямую после успешной установки электромагнитных катушек. Теперь реактор HL-2M Tokamak является крупнейшим исследовательским инструментом в направлении ядерного синтеза в Китае, сообщает Phys.org.

Новая установка HL-2M в два раза увеличила температуру плазмы в реакторе. Так, если предыдущие эксперименты (установки) разогревали ионы до 50 млн° C, а электроны до 100 млн° C, то новая тороидальная установка для магнитного удержания плазмы разогревает ионы до 150 млн° C, а электронов - до 200 млн ° C. Отметим, температура ядра Солнца составляет 15 млн ° C.



Реактор Tokamak HL-2M всередині

Считается, что для успешного термоядерного синтеза ионы надо разогреть до температур более 100 млн° C или в 7 раз больше, чем подогретое ядро Солнца. Так это или нет, покажут дальнейшие эксперименты с HL-2M, которые должны быть проведены еще до конца 2020 года.

Китайские ученые планируют использовать реактор в сотрудничестве с учеными, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором ITER – крупнейшим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году. Именно этот проект сейчас демонстрирует наиболее уверенные шаги в сторону искусственного термоядерного синтеза.