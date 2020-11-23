В Китае успешно запустили ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5". Планируется, что он совершит посадку на Луне, соберет там образцы почвы, а тогда вернется на Землю.

О запуске Китаем ракеты-носителя на Луну 23 ноября сообщает CGTN. Читайте также Успешный запуск ракеты Vega с украинским двигателем: видео Ракета с аппаратом "Чанъэ-5" успешно взлетела. Согласно планам, аппарат совершит посадку на Луне. Там соберет образцы грунта, после чего вернется обратно. Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, которая доставила геологические образцы с поверхности Луны. К слову, ранее такое удавалось сделать Соединенным Штатам и Советскому Союзу. Обратите внимание! Власти Китая рассматривают возможность отправки в ближайшей перспективе на Луну космонавтов. Деятельность Китая в области освоения Луны В начале 2004 года в Китае утвердили национальную программу "Чанъэ" по исследованию Луны.

В октябре 2007 года состоялся запуск космического аппарата первой стадии проекта "Чанъэ-1", который сделал снимки с лунной орбиты и транслировал оттуда патриотическую песню "Ода Родине" китайского композитора Ван Шэня.

"Чанъэ-2" отправили в космос в октябре 2010 года. Он изучал условия и выбирал места для будущей высадки.

А в декабре 2013 года запустили "Чанъэ-3". Он сделал первую в истории китайской космонавтики мягкую посадку на поверхность Луны.

Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда впервые космический аппарат достиг обратной стороны Луны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". Успешный запуск Китаем ракеты-носителя на Луну: смотрите видео