Правительство Китая планирует значительно увеличить использование технологий изменения погоды, в частности, посева облаков серебряными микрочастицами. Это может иметь негативные последствия для нашей планеты.

Технология посева облаков несколько десятилетий широко используется в странах с засушливым климатом, в том числе и Китае. Теперь же в стране заговорили о более масштабном ее применении, пишет CNN.

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Что происходит

По сообщениям издания, планируют увеличение общей площади проведения эксперимента по изменению погоды почти до 16 миллионов квадратных километров. Это больше, чем занимает соседняя Индия.

В свою очередь это может привести к серьезному изменению климата в регионе или даже спровоцировать конфликт с ближайшими соседями страны.

Сильнее всего может пострадать сельское хозяйство Индии, которое зависит от сезонных муссонных дождей.

Исследователи уже давно сравнивают способность контролировать осадки с действием оружия массового поражения – в данном случае климатического.

Специалисты Национального тайваньского университета опасаются, что "отсутствие надлежащей координации деятельности в вопросах влияния на погоду может привести к обвинениям в "краже дождя" между соседними регионами".