Китай запустит систему "модификации погоды": чем это грозит
Правительство Китая планирует значительно увеличить использование технологий изменения погоды, в частности, посева облаков серебряными микрочастицами. Это может иметь негативные последствия для нашей планеты.
Технология посева облаков несколько десятилетий широко используется в странах с засушливым климатом, в том числе и Китае. Теперь же в стране заговорили о более масштабном ее применении, пишет CNN.
Интересно Революционные изобретения 2020 года, которые войдут в историю
Что происходит
По сообщениям издания, планируют увеличение общей площади проведения эксперимента по изменению погоды почти до 16 миллионов квадратных километров. Это больше, чем занимает соседняя Индия.
В свою очередь это может привести к серьезному изменению климата в регионе или даже спровоцировать конфликт с ближайшими соседями страны.
Сильнее всего может пострадать сельское хозяйство Индии, которое зависит от сезонных муссонных дождей.
Исследователи уже давно сравнивают способность контролировать осадки с действием оружия массового поражения – в данном случае климатического.
Специалисты Национального тайваньского университета опасаются, что "отсутствие надлежащей координации деятельности в вопросах влияния на погоду может привести к обвинениям в "краже дождя" между соседними регионами".
Как управляют погодой?В середине прошлого века было обнаружено, что йодид серебра и йодид свинца способствуют появлению центров кристаллизации воды в облаках. При "посеве" реагентами в облаках происходит преждевременная кристаллизация влаги, и в результате появляются осадки. Распыляются реагенты, как правило, с самолетов. Сейчас, в зависимости от видов облаков, также применяют гранулы углекислоты, порошки цемента, талька или гипса.
Поделиться новостью