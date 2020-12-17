Капсула китайского зонда Chang'e 5 смогла 16 декабря успешно вернуться на Землю. Перед этим она отобрала образцы лунного грунта, которые и привезла на нашу планету.

Модуль успешно приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия, что на севере Китая. Об этом в своем твиттере сообщило Государственное космическое управление Китая.

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Глава управления заявил, что миссия успешна. Наземные бригады готовятся транспортировать месячную капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.

К слову, лунный грунт был доставлен на Землю впервые за более 40 лет. Последний раз это было еще в 1976 году – через 7 лет после того, как первые люди ступили на поверхность спутника нашей планеты.

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China's Chang'e -5 returner and are waiting for the ground crew to arrive . The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander , eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH - CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e -5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth . pic.twitter.com/jTpjVWAHNG - CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020