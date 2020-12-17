Китай доставил на Землю грунт с Луны: фото, видео
Капсула китайского зонда Chang'e 5 смогла 16 декабря успешно вернуться на Землю. Перед этим она отобрала образцы лунного грунта, которые и привезла на нашу планету.
Модуль успешно приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия, что на севере Китая. Об этом в своем твиттере сообщило Государственное космическое управление Китая.
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Глава управления заявил, что миссия успешна. Наземные бригады готовятся транспортировать месячную капсулу в безопасное место, где ее откроют и осмотрят эксперты.
К слову, лунный грунт был доставлен на Землю впервые за более 40 лет. Последний раз это было еще в 1976 году – через 7 лет после того, как первые люди ступили на поверхность спутника нашей планеты.
Источник: 24 канал
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