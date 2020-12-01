Китайский подводный аппарат Fendouzhe достиг дна самой глубокой точки океана – Марианской впадины с тремя исследователями на борту. Онлайн-трансляцию события вели основные государственные телеканалы Китая.

Марианская впадина – это ущелье в земной коре длиной более 2550 километров. Первая экспедиция туда состоялась в 1960 году, после чего наступил длительный перерыв вплоть до 2012 года, когда известный американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон совершил одиночное погружение во впадину. Теперь же изучать самую глубокую точку планеты отправился китайский батискаф Fendouzhe, оснащенный гидролокаторами и роботизированными руками-манипуляторами для сбора биологических образцов. Об этом пишет ABC News.

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Что известно

Подводный аппарат под завязку набит разнообразными научными приборами, с помощью которых ученые ведут наблюдение за подводной фауной и флорой, обитающей на такой огромной глубине.



Субмарина Fendouzhe готовится ко спуску под воду / Скриншот из видео

Ученые констатируют, что несмотря на гигантское давление – 8 тонн на квадратный дюйм, что в 1000 раз превышает давление на поверхности, темные, холодные воды Марианской впадины наполнены жизнью. В ходе предыдущих исследований были обнаружены колонии одноклеточных организмов, питающихся органическими отходами. Крупные животные встречаются очень редко.

Кроме того, Китай совместно с международной организацией по изучению морского дна создал учебный и исследовательский центр, который будет готовить специалистов по глубоководным технологиям и одновременно проводить исследования в области добычи ценных минералов.

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