Откровенно говоря, я была одним из тех скептиков, что считали – телевизорам (даже умным) не место в 2020 году. Однако, несколько недель с KIVI 43U710KB кардинально изменили мои взгляды.

Обо всех преимуществах этого недорогого смарт-телевизора – расскажу в материале для 24 канала.

К теме KIVI Smart TV 2020: новые смарт-телевизоры презентовали в Украине – цена и интересные фишки

Сразу объясню свой скептицизм в отношении умных телевизоров. На мой взгляд, одна из важных задач современных девайсов – портативность. 70% контента с Netflix я смотрю на смартфоне: в дороге, на беговой дорожке, пока готовлю на кухне и так далее.

Кроме того, нас окружает очень много экранов: монитор на ПК, ноутбук, планшет, ну и упомянутый выше смартфон... Зачем еще один монитор, пусть и очень большой?

Однако, как только я включила этот телевизор – позиция изменилась кардинально. Смотреть сериалы или даже короткие видео на YouTube на большом экране – совсем другое впечатление.



Смарт-телевизор KIVI 43U710KB / 24 канал

Комплектация

В комплекте с, собственно, самим экраном, есть пульт, 2 ножки с креплениями, 2 батарейки и дополнительный аудиопереходник с 3,5 мм. Собрать этот комплект очень просто.

Ножки к корпусу крепятся с помощью двух винтов, кстати шестигранник тоже есть в комплекте. Прикрутить их несложно. Далее срываем защитную пленку с экрана, вставляем батарейки в пульт и все – телевизор готов к работе.

Дизайн

KIVI 43U710KB получил диагональ 43 дюйма (как можно догадаться из названия) и очень тонкие рамки по периметру. Сами рамки – графитового цвета, как говорит производитель – такой цвет рамок дает эффект полного погружения при просмотре с выключенным светом.



KIVI 43U710KB получил очень тонкие рамки / 24 канал

Ножки – металлические, в один тон с корпусом. Тоже очень тонкие – издали не сразу и заметишь. Задняя часть сделана из матового пластика, и хотя туда редко кто заглядывает, у производителя говорят, что хотели сделать устройство "красивым со всех сторон".

Важно Исторический максимум: продажи телевизоров рекордно выросли

Выглядит все аккуратно и стильно. Сначала я волновалась, что даже 43 дюйма – многовато для небольшой гостиной, а сейчас понимаю, здесь удачно бы вписались даже 55 дюймов. Благодаря очень тонкому корпусу и рамкам нет ощущения громоздкости.

С правой стороны за рамкой спрятаны порты: Ethernet RJ-45, USB, 4x HDMI, гнездо для карт Conax, оптический аудиовыход и даже 3,5-миллиметровый порт для наушников.

На нижней грани имеются решетки двух 12-ваттных динамиков, выступ с синим светодиодом и рядом – 4-позиционный джойстик с функцией нажатия для перемещения по интерфейсу и выбора пунктов меню при отсутствии пульта.

Пульт

Пульт здесь обычный. Компактный, удобно пользоваться одной рукой. В центре кнопка "Ок", вокруг 4 кнопки движения: вверх, вниз, вправо и влево. Также здесь отдельно выведены большие и яркие кнопки Netflix и YouTube. Признаюсь, именно на этих двух ресурсах я потребляю больше всего контента, поэтому за эти кнопки – особая благодарность.



Пульт KIVI 43U710KB имеет несколько интересных фишек / 24 канал

Из интересных фишек можно выделить и отдельную кнопку для вызова голосового помощника. Он хорошо распознает как украинский, так и мой неидеальный английский. Не скажу, что это очень важная функция, но иногда упрощает жизнь, например, чтобы не вводить название видео или фильма (поиск классическим методом с помощью кнопок пульта – это довольно хлопотное дело).



Пульт комфортный для управления одной рукой / 24 канал

Изображение

Модель получила IPS-панель с разрешением 4K Ultra HD.Телевизор имеет широкие углы обзора. Даже при просмотре с острых углов нет искажения цветов или изображения.



KIVI 43U710KB получил хорошие углы обзора / 24 канал

Также есть поддержка HDR-контента. Кроме того, можно выделить несколько интересных функций, что делает модель еще более привлекательной.

Технология 4K Upscaling позволяет пользователю смотреть контент, снятый в разрешении SD, FHD или UHD. При этом технология сглаживает картинку, приближая качество изображения к 4K.



позволяет пользователю смотреть контент, снятый в разрешении SD, FHD или UHD. При этом технология сглаживает картинку, приближая качество изображения к 4K. MEMC. Эта технология помогает сгладить динамические сцены. Это также актуально для просмотра динамичного онлайн-контента, например матчей. Также услуга заинтересует геймеров, так как может улучшить впечатление от игр.



Эта технология помогает сгладить динамические сцены. Это также актуально для просмотра динамичного онлайн-контента, например матчей. Также услуга заинтересует геймеров, так как может улучшить впечатление от игр. Функция Uniformity+ обеспечивает равномерное распределение света.



обеспечивает равномерное распределение света. Технология Super Contrast Control призвана локально контролировать контрастность. Так, качество изображения улучшается в наиболее сложных участках. Таким образом общая картинка остается натуральной и живой.

Звук

Первая моя мысль, когда я увидела этот экран, – круто было бы еще более мощные колонки присоединить. Но только включив телевизор поняла, что такая необходимость отпадает. Здесь достаточно качественное звучание. KIVI 43U710KB оснащен двумя динамиками по 12 Вт и аудиопроцессором SRC, который обрабатывает звук по 16 параметрам, что повышает качество звучания.

Также отдельно можно включить поддержку объемного звучания Dolby Digital. Правда, если для кого-то этого будет недостаточно, то есть возможность присоединить внешние колонки через разъемы 3,5 мм, HDMI или оптический выход.

Производительность и интерфейс

Новинка работает на базе 4-ядерного процессора от MediaTek с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Для повседневной работы этого вполне достаточно. Я не заметила каких-то зависаний или торможений.

Может заинтересовать Программист взломал кофеварку и заставил майнить криптовалюту

В качестве операционной системы здесь – чистый Android TV 9. При этом уже в следующем году производитель обещает обновление до Android TV 11. Это дает доступ пользователю к таким популярным функциям как YouTube, Google Play Movies, Spotify, VLC, Tune In. Остальные нужные приложения можно найти в Google Play.



KIVI 43U710KB – удачное сочетание цены и качества / 24 канал

Цена

Рекомендованная стоимость модели KIVI 43U710KB на украинском рынке составляет 8 999 гривен.

​К теме Android TV 11: Google выпустила обновление для смарт-телевизоров

Стоит ли брать

Однозначно – это очень удачное сочетание цена/качество. По цене среднебюджетного смартфона мы получаем:

большой экран с хорошими углами обзора, разрешением 4K и поддержкой HDR,

качественное звучание,

чистый Android TV 9.

голосовой ассистент Google

очень удачная цена за эти характеристики.

И подводя итоги, скажу, что покупка смарт-телевизора – это умная покупка в 2020 году. Уверена, что внедрение технологий умного дома уже вскоре станет трендом и в Украине. И именно TV может стать неким пультом управления всем домом.