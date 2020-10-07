KIVI Smart TV 2020: новые смарт-телевизоры презентовали в Украине – цена и интересные фишки
Международная компания KIVI с главным офисом в Украине провела онлайн-презентацию своих новых устройств. Нам показали линейку смарт-телевизоров KIVI Smart TV 2020. Они работают на базе операционной системы от Google Android TV 9.
За онлайн-презентацией следил и 24 канал. Как заявил производитель, основными преимуществами можно считать улучшенные изображения и звук.
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Характеристики
Новая линейка KIVI Smart TV 2020 оснащена мощным графическим процессором A.C.E Pro. Все новинки получили дисплей Class premium display. KIVI 510 Series и H / F 710 Series имеют разрешение Full HD, при этом U 710 Series – 4K UHD.
В общем, на украинском рынке представлены следующие модели:
- U 710 Series
С вариантами размера экрана: 43, 50, 55
- H / F 710 Series
Размер экрана: 32, 40
- KIVI 510 Series (Не смарт-серия)
Размер экрана: 24, 32, 40 дюймов
U 710 Series H / F 710 Series работают на базе операционной системы Android TV 9. При этом уже в следующем году производитель обещает обновление до 11 версии.
Новая линейка KIVI Smart TV 2020 / прессслужба KIVI
Фишки
Среди интересных функций можно назвать – Chromecast built-in, которая обеспечивает возможность транслировать программы и контент со смартфона, планшета или компьютера на экран телевизора.
Модели также оснащены новым аудиопроцессором, улучшенными и откалиброванными динамиками, что существенно повышает качество звука благодаря обработке аудиосигнала по 16 параметрам.
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Также новые телевизоры KIVI можно интегрировать в систему Smart Home, что дает возможность управлять умными устройствами непосредственно с телевизора.
Новостями можно управлять с помощью голоса – здесь предусмотрена поддержка Google Assistant. также для удобства управления как отдельные кнопки на пульте выведены YouTube на Netflix.
Цены
- KIVI 55U710KB – 13499 гривен
- KIVI 40F710KB – 7899 гривен
- KIVI 32H710KB – 5199 гривен
- KIVI 32F710KW – 5555 гривен
- KIVI 43U710KB – 8999 гривен
- KIVI 32H510KD – 3699 гривен
- KIVI 24H510KD – 3299 гривен
- KIVI 40F510KD – 5599 гривен