Международная компания KIVI с главным офисом в Украине провела онлайн-презентацию своих новых устройств. Нам показали линейку смарт-телевизоров KIVI Smart TV 2020. Они работают на базе операционной системы от Google Android TV 9.

За онлайн-презентацией следил и 24 канал. Как заявил производитель, основными преимуществами можно считать улучшенные изображения и звук.

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Характеристики

Новая линейка KIVI Smart TV 2020 оснащена мощным графическим процессором A.C.E Pro. Все новинки получили дисплей Class premium display. KIVI 510 Series и H / F 710 Series имеют разрешение Full HD, при этом U 710 Series – 4K UHD.

В общем, на украинском рынке представлены следующие модели:

U 710 Series

С вариантами размера экрана: 43, 50, 55

H / F 710 Series

Размер экрана: 32, 40

KIVI 510 Series (Не смарт-серия)

Размер экрана: 24, 32, 40 дюймов

U 710 Series H / F 710 Series работают на базе операционной системы Android TV 9. При этом уже в следующем году производитель обещает обновление до 11 версии.

Новая линейка KIVI Smart TV 2020 / прессслужба KIVI

Фишки

Среди интересных функций можно назвать – Chromecast built-in, которая обеспечивает возможность транслировать программы и контент со смартфона, планшета или компьютера на экран телевизора.

Модели также оснащены новым аудиопроцессором, улучшенными и откалиброванными динамиками, что существенно повышает качество звука благодаря обработке аудиосигнала по 16 параметрам.

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Также новые телевизоры KIVI можно интегрировать в систему Smart Home, что дает возможность управлять умными устройствами непосредственно с телевизора.

Новостями можно управлять с помощью голоса – здесь предусмотрена поддержка Google Assistant. также для удобства управления как отдельные кнопки на пульте выведены YouTube на Netflix.

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