Новый кнопочный телефон Nokia 125 поступил в продажу в Украине. Это удобный и простой в использовании телефон. При этом он довольно вынослив и может работать без подзарядки до месяца времени.

Как сообщили в украинском представительстве Nokia Mobile, новая модель Nokia 125 является самым доступным телефоном с экраном диагональю 2,4 дюйма.

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Что еще интересного

Nokia 125 имеет размеры 132x5,5x15 мм, а вес составляет 91,3 грамм. Устройство оснащено съемным аккумулятором емкостью 1020 мАч, чего должно хватить до месяца времени на одном заряде.

Телефон оснащен камерой VGA со вспышкой. Также здесь есть несколько ностальгических характеристик, как FM-радио и классическая игра "Змейка".

Также производитель обращает внимание на крупные эргономичные клавиши, поэтому это может заинтересовать людей старшего поколения.

Цена

Nokia 125 уже поступила в продажу на украинском рынке. Рекомендованная стоимость новинки – 999 гривен.