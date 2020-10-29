За месяц существования коалиции против Apple количество ее участников выросло до 40. Все они выступают против несправедливых, по их мнению, правил компании.

Более 400 разработчиков захотели вступить в коалицию против Apple, созданную Epic Games, Tinder и Spotify, сообщает The Washington Post.

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Детали ситуации

За месяц существования количество участников увеличилось с 13 до 40. Теперь же организация получила еще более 400 заявок на вступление.

Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали,

- говорит пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.

Это объединение выражает свое недовольство по трем основным пунктам:

30% комиссия на проведенные через App Store платежи, Невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин, Антиконкурентное поведение Apple, в том числе использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.

Напомним, что Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. Участники организации хотят создать равные условия для бизнеса и дать людям свободу выбора на их устройствах.