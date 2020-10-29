Коалиция против Apple: более 400 разработчиков хотят присоединиться
За месяц существования коалиции против Apple количество ее участников выросло до 40. Все они выступают против несправедливых, по их мнению, правил компании.
Более 400 разработчиков захотели вступить в коалицию против Apple, созданную Epic Games, Tinder и Spotify, сообщает The Washington Post.
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Детали ситуации
За месяц существования количество участников увеличилось с 13 до 40. Теперь же организация получила еще более 400 заявок на вступление.
Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали,
- говорит пресс-секретарь коалиции Сара Максвелл.
Это объединение выражает свое недовольство по трем основным пунктам:
- 30% комиссия на проведенные через App Store платежи,
- Невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин,
- Антиконкурентное поведение Apple, в том числе использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.
Напомним, что Epic Games, Spotify, Tinder и другие компании в конце сентября создали коалицию против правил Apple. Участники организации хотят создать равные условия для бизнеса и дать людям свободу выбора на их устройствах.