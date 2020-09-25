Компании Epic Games Inc., Spotify Technology, Match Group (владелец соцсети Tinder) и другие объединились в коалицию, чтобы повлиять на Apple и других создателей магазинов приложений. Таким образом они хотят добиться изменений в правилах торговых площадок.

Организация получила название Coalition for App Fairness. Это некоммерческая организация, которая начала работу в четверг, 24 сентября, объявив, что большинство магазинов приложений собирают чрезмерно большие комиссии с разработчиков ПО за цифровые покупки пользователей, сообщает The Wall Street Journal.

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Позиция Coalition for App Fairness

По мнению представителей коалиции, это дает несправедливое преимущество собственным продуктам и услугам владельцев этих торговых площадок. Организация планирует продвигать законодательные и нормативные изменения в правила работы магазинов приложений.

Представитель Coalition for App Fairness пояснила изданию, что компании решили создать коалицию в августе, основываясь на общем стремлении к переменам. Она при этом отметила, что создание организации не следует считать действиями в ответ на удаление игры Fortnite компании Epic с App Store месяц назад. Тогда Apple удалила онлайн-шутер и аккаунт разработчика со своей площадки за обход методов платежа магазинов приложений.

Компании, которые владеют торговыми площадками, должны находиться под наблюдением регулирующих органов, чтобы гарантировать, что их поведение способствует созданию конкурентного рынка и предоставление потребителям свободного выбора,

– говорится в заявлении коалиции.

Другие члены коалиции

Кроме Epic, Spotify и Match Group в состав организации вошли владелец службы электронной почты ProtonMail Proton Technologies AG, торговая группа News Media Europe и производитель программного обеспечения для управления проектами Basecamp LLC.

Конфликт между Apple и Epic Games

В настоящее время конфликт между Epic и Apple рассматривается в Федеральном суде штата Калифорния. Разработчик подал в суд на компанию за удаление Fortnite, после чего сама Apple подала встречный иск, потребовав присудить штраф Epic и запретить ей использовать покупки в приложениях в обход Apple Pay и 30% комиссии. В сентябре Apple обвинила Epic Games в "разжигании" ситуации, но предложила вернуться на торговую площадку на старых условиях и при удалении собственной системы оплаты покупок.

При чем тут Spotify

Spotify возмутилась слишком высокими сборами в App Store еще в 2015 году – тогда шведский стриминговый сервис предложил своим пользователям отказаться от подписки через магазин приложений Apple. Из-за комиссии в 30% от суммы покупки им приходилось платить на тот момент на 3 больше каждый месяц. В 2019 Spotify заявил, что подобная политика корпорации наносит ущерб его бизнесу, и подал антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию. После этого Apple пошла на компромисс, позволив пользователям некоторых приложений совершать покупки в обход Apple Pay.

В сентябре 2020 года Spotify раскритиковала появление единой подписки Apple One и призвала антимонопольные органы расследовать эту ситуацию – в компании считают, что таким образом Apple использует свое доминирующее положение на рынке, что приведет к оттоку пользователей у других разработчиков.