3 августа 2020 года в Украине можно будет увидеть полную Луну. Уже 4 августа – Луна перейдет в убывающую стадию.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 3 августа, сообщает 24 канал.

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В 18:58 Луна превратится в яркий правильный диск.

День полнолуния хорош для спокойного отдыха, раздумий и рефлексии. Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов – они могут привести к серьезным последствиям.

Благоприятные дни

В августе: 11, 20, 25. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни

В эти дни астрологи рекомендуют отложить важные дела и уделить внимание своему здоровью. В августе неблагоприятные дни – это 3, 19.