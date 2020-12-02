Полнолуние в декабре 2020: дата и время
Полнолуние в декабре будет в конце месяца, а точнее 30 декабря. О том, когда будут неблагоприятные дни – читайте в нашем материале.
Новый месяц будет 14 декабря, а полный – 30 числа, отмечает 24 канал.
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Полнолуние в декабре наступит в 5:28, в понедельник, 30 декабря.
Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020
- Нельзя в этот день заключать различные важные соглашения, лучше уделить время семье.
- Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.
- В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.
Полнолуние в декабре / Фото pexels
Благоприятные дни в декабре 2020
В декабре лучшими днями считаются 19 и 24 декабря, также благоприятные: 1, 2 и 7.
Неблагоприятные дни в декабре
Неблагоприятными днями в декабре считают 6 и 11, но и 4 число – тоже тяжелый день в месяце.
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