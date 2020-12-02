Полнолуние в декабре будет в конце месяца, а точнее 30 декабря. О том, когда будут неблагоприятные дни – читайте в нашем материале.

Новый месяц будет 14 декабря, а полный – 30 числа, отмечает 24 канал. Читайте также Полнолуние в ноябре 2020: точная дата Полнолуние в декабре наступит в 5:28, в понедельник, 30 декабря. Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020 Нельзя в этот день заключать различные важные соглашения, лучше уделить время семье.

Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.

В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.

Полнолуние в декабре / Фото pexels Благоприятные дни в декабре 2020 В декабре лучшими днями считаются 19 и 24 декабря, также благоприятные: 1, 2 и 7. Неблагоприятные дни в декабре Неблагоприятными днями в декабре считают 6 и 11, но и 4 число – тоже тяжелый день в месяце.