Полный месяц в Украине можно будет увидеть 5 июля 2020 года. А Луна перейдет в уходящую стадию уже 6 июля.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 5 июля, сообщает 24 канал.

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Месяц превратится в яркий правильный диск в 7:44. А сияние в этой фазе может влиять на людей по-разному.

Полнолуние – период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние. Человек в этот период максимально тратит накопленные силы.

Благоприятные дни

В июле: 1, 2, 8. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни

В эти дни астрологи рекомендуют отложить важные дела и уделить внимание своему здоровью. В июле неблагоприятные дни – 5, 13, 20, 27.