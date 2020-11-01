Полнолуние в ноябре появится в конце месяца, а точнее 30 ноября. Что нельзя делать в этот день – читайте в материале.

Полнолуние – это фаза, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, сообщает 24 канал.

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Полнолуние в ноябре наступит в 11:30, 30 ноября.

Что нельзя делать в полнолуние в ноябре 2020

В этот день не стоит планировать увольнение.

Заключать важные сделки, лучше уделите время семье.

Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.

В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.

Полнолуние в ноябре / Фото pexels

Благоприятные дни в ноябре 2020

В ноябре: 2, 10, 12. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни в ноябре

Неблагоприятными днями в ноябре будут 6, 8, 22 и Полнолуние 30 ноября.