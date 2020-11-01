Полнолуние в ноябре 2020: точная дата
Полнолуние в ноябре появится в конце месяца, а точнее 30 ноября. Что нельзя делать в этот день – читайте в материале.
Полнолуние – это фаза, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, сообщает 24 канал.
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Полнолуние в ноябре наступит в 11:30, 30 ноября.
Что нельзя делать в полнолуние в ноябре 2020
- В этот день не стоит планировать увольнение.
- Заключать важные сделки, лучше уделите время семье.
- Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.
- В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.
Полнолуние в ноябре / Фото pexels
Благоприятные дни в ноябре 2020
В ноябре: 2, 10, 12. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.
Неблагоприятные дни в ноябре
Неблагоприятными днями в ноябре будут 6, 8, 22 и Полнолуние 30 ноября.
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