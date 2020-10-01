Полнолуние в октябре будет особенным, ведь его можно будет увидеть и 2, 31 октября.

Полная Луна – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В октябре можно будет увидеть две Полных Луны, в начале и в конце месяца. сообщает 24 канал.

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Первое полнолуние наступит в 00:07, 2 октября. Во второй раз мы сможем увидеть его 31 октября.

Дни полнолуния хороши для спокойного отдыха, размышлений и рефлексии. Также в эти день можно встретиться со старыми друзьями.

Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов – они могут привести к серьезным последствиям, особенно 2 октября.

Что нельзя делать в полнолуние в октябре 2020:

планировать увольнение;

заключать важные сделки;

путешествовать;

давать деньги в долг;

остерегайтесь мошенничества.

Благоприятные дни в октябре 2020

В октябре: 4, 8, 11. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни в октябре

Неблагоприятными днями в октябре будут: 6, 9, 19 и полнолуние 2 октября.