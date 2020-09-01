Полнолуние в сентябре 2020: точная дата и время
Полнолуние в Украине можно будет увидеть 2 сентября. На следующий день Луна перейдет уже в убывающую стадию.
Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 2 сентября, сообщает 24 канал.
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Полнолуние будет видно с 00:05.
День полнолуния хорош для спокойного отдыха, раздумий и рефлексии. Также в этот день можно встретиться со старыми друзьями.
Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов – они могут привести к серьезным последствиям.
Что нельзя делать в полнолуние в сентябре 2020:
- планировать увольнение;
- заключать важные сделки;
- путешествовать;
- давать деньги в долг;
- остерегайтесь мошенничества.
Благоприятные дни в сентябре 2020
В сентябре: 9, 10, 16 сентября. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.
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