Полнолуние в Украине можно будет увидеть 2 сентября. На следующий день Луна перейдет уже в убывающую стадию.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 2 сентября, сообщает 24 канал.

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Полнолуние будет видно с 00:05.

День полнолуния хорош для спокойного отдыха, раздумий и рефлексии. Также в этот день можно встретиться со старыми друзьями.

Но в этот период стоит опасаться необдуманных слов – они могут привести к серьезным последствиям.

Что нельзя делать в полнолуние в сентябре 2020:

планировать увольнение;

заключать важные сделки;

путешествовать;

давать деньги в долг;

остерегайтесь мошенничества.

Благоприятные дни в сентябре 2020

В сентябре: 9, 10, 16 сентября. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.