Когда представят iPhone 13: аналитик назвал дату
2020 год сильно испортил планы производителям смартфонов, включая Apple. Выход нового поколения iPhone 12 перенесли на несколько недель. При этом уже сейчас известный аналитик сделал прогноз относительно выхода iPhone 13 в 2021 году.
Как известно авторитетный аналитик Мин-Чи Куо хорошо известен своими точными прогнозами относительно продукции Apple, сообщает Macrumors.com.
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Когда ждать анонс
По заявлению Куо, в 2021 году Apple вернется к привычному графику презентации iPhone 13. Поэтому будущую новинку нам покажут в сентябре 2021 года.
Таким образом, бренд сможет начать производство новой линейки iPhone 13 летом, а не осенью, чтобы не повторить судьбу iPhone 12.
Напомним, задержка с анонсом iPhone 12 была связана с перебоями в цепочке поставок комплектующих. Это случилось, конечно же, из-за пандемии коронавируса.
Также в этом году производитель столкнулся с некоторыми трудностями при отправлении своих инженеров на заводы в Китае для контроля качества сборки и тестирования готовой продукции.
Что известно об iPhone 13
Кстати, аналитики также сообщают первые данные о внешнем виде будущей новинки. Так, iPhone 13 сохранит классический вырез. Правда, Apple попытается таки уменьшить размеры этого выреза, в частности, челка должна стать короче.
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