2020 год сильно испортил планы производителям смартфонов, включая Apple. Выход нового поколения iPhone 12 перенесли на несколько недель. При этом уже сейчас известный аналитик сделал прогноз относительно выхода iPhone 13 в 2021 году.

Как известно авторитетный аналитик Мин-Чи Куо хорошо известен своими точными прогнозами относительно продукции Apple, сообщает Macrumors.com.

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Когда ждать анонс

По заявлению Куо, в 2021 году Apple вернется к привычному графику презентации iPhone 13. Поэтому будущую новинку нам покажут в сентябре 2021 года.

Таким образом, бренд сможет начать производство новой линейки iPhone 13 летом, а не осенью, чтобы не повторить судьбу iPhone 12.

Напомним, задержка с анонсом iPhone 12 была связана с перебоями в цепочке поставок комплектующих. Это случилось, конечно же, из-за пандемии коронавируса.

Также в этом году производитель столкнулся с некоторыми трудностями при отправлении своих инженеров на заводы в Китае для контроля качества сборки и тестирования готовой продукции.

Что известно об iPhone 13

Кстати, аналитики также сообщают первые данные о внешнем виде будущей новинки. Так, iPhone 13 сохранит классический вырез. Правда, Apple попытается таки уменьшить размеры этого выреза, в частности, челка должна стать короче.