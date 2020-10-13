Уже через несколько часов состоится долгожданная презентация новой линейки iPhone 12. Обычно, сразу после анонса новых устройств Apple снижает стоимость старых моделей. Однако, это касается официального магазина компании. До Украины эти скидки дойдут позже.

Традиционно, цены на более старые модели iPhone начинают снижаться после официального старта продаж новых моделей в стране, передает ixbt.com.

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В течение нескольких месяцев их стоимость выравнивается и весной происходит еще одно снижение стоимости, но оно уже не такое существенное.

Когда покупать новый iPhone

Покупать новый iPhone будет наиболее выгодно в феврале или марте. Цена уже существенно снизится, по сравнению со стартом продаж. Однако, останется еще пол года, когда презентуют новое поколение, то есть ваша новинка станет уже "устаревшей".

Это доказывает и статистика. Так, с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018 году, показывали стабильное снижение стоимости. Сильнее всего снизилась стоимость линейки Xs. Эти смартфоны подешевели за 2019 год более чем на 30%, особенно модель с 64 ГБ.

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Что касается линейки iPhone 11, то их цены начали падать через два месяца после старта продаж. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 ГБ.