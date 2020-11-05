WhatsApp объявил о запуске функции исчезающих сообщений. Подобная возможность уже давно есть во многих других мессенджерах. Однако в WhatsApp у них будет одна особенность.

В популярном мессенджере появилась новая функция, сообщает about.fb.

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Что особенного

Если включить новую функцию, то сообщения, которые отправляются в чат, исчезнут через семь дней.

Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp,

– говорят представители мессенджера.

По мнению розрбников, это сделает беседы еще более конфиденциальными. Любой участник в индивидуальном чате сможет по желанию включить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать администратор.

Когда ждать

В WhatsApp подчеркнули, что новой функцией можно будет пользоваться во всем мире уже в этом месяце.