Американская компания VeriSign опубликовала новый отчет о количестве зарегистрированных доменных имен в глобальной сети. Их количество предсказуемо возросло.

По состоянию на конец третьего квартала текущего года в интернете было зарегистрировано 370,7 миллиона доменов верхнего уровня. Об этом рассказали в исследовании.

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Что известно

Данные говорят об увеличении количества зарегистрированных доменов верхнего уровня примерно на 0,6 миллиона единиц или 0,2 процента относительно показателя за второй квартал 2020 года. В годовом исчислении прирост составил около 10,8 миллиона доменных имен, что примерно равно 3 процентам.

На долю популярных доменов .com и .net суммарно приходится примерно 163,7 миллиона имен по всему миру. Здесь увеличение на уровне 4 процентов. При этом безоговорочным лидером является домен верхнего уровня .com с показателем в 150,3 миллиона регистраций, тогда как на долю .net приходится только 13,4 миллиона доменных имен.

Среди других распространенных доменов верхнего уровня можно выделить .ru (10,8 миллиона регистраций), .org (10,2 миллиона регистраций), .nl (6 миллионов регистраций) и .ru (5,7 миллиона регистраций).