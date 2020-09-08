Утром 8 сентября в киевском метрополитене перестала работать автоматика. Пассажиры не могли воспользоваться электронным билетом, сканером QR-кодов, или модулем NFC. По состоянию на 12:30 проблему удалось решить.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Сейчас работа системы восстановлена ​​в обычном режиме,

– сказали в пресс-служба.

Что случилось

Причиной сбоя, что практически парализовал метрополитен, называют "просадку напряжения в сети". Именно это привело к сбою в работе пассажирской автоматики.

Во время сбоя пассажирам рекомендовали пользоваться наземными видами транспорта или талонами, которые были куплены ранее. На станциях собрались огромные очереди. Некоторых пассажиров даже пропускали бесплатно.

Пассажирам предлагали пользоваться наземными видами транспорта / Фото 24 канал

На станциях образовались очереди / Фото 24 канал