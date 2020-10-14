Через несколько часов после презентации iPhone 12 в открытом доступе появилась коллекция оригинальных обоев, созданных для новых флагманов. Скачать подборку фирменных изображений могут все желающие владельцы смартфонов Apple и Android-гаджетов.

Энтузиасты вытащили обои для iPhone 12 и iPhone 12 mini с iOS 14.1., сообщает 24 канал. Примечательно, что коллекция выполнена в цветовой гамме, что соответствует вариантам расцветки корпусов новых устройств компании. В серию вошли версии изображений для светлого и темного режимов оформления интерфейса.

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Обои для iPhone 12

Всего пользователям доступно десять заставок с фирменными кругами в различных цветовых решениях и в разрешении 1356×2934 пикселей.

Скачать фирменные обои Apple в оригинальном размере можно по этой ссылке.