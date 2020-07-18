В гик-культуре есть множество уникальных и раритетных предметов, за которые коллекционеры готовы отдать целое состояние. На прошлом аукционе Comics & Comic Art Signature один из таких энтузиастов отдал бешеную сумму за одну-единственную карту Pokemon Trading Card Game.

Карта считается крайне редким экземпляром, поскольку есть мнение, что таких в мире не больше семи штук, сообщает comics.ha.com.

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Японская промокарта с незамысловатым названием No. 1 Trainer из серии Pokemon Super Secret Battle была выпущена в 1999 году ограниченным тиражом. Ее могли получить только победители семи региональных чемпионатов. Эксперты считают товар одним из самых редких в ККИ по "покемонам". Герою этой новости она обошлась в 90 тысяч долларов (более 2 миллионов гривен).

Редкая карта, за которую отдали более 2 миллионов гривен

Впрочем, в истории аукционов были и более дорогие лоты Pokemon Trading Card Game. Например, Pikachu Illustrator ушла с молотка за 195 тысяч долларов, хотя в мире насчитывается около 40 экземпляров карты. Но и эта сумма небольшая по сравнению с тем, сколько просят за уникальные игровые предметы: например, особую версию Tetris выкупили за миллион долларов.