Карантин продолжается во всем мире. Большинство работников технокомпаний продолжают работать дистанционно. Компания Apple сняла курьезное видео, в котором показала забавные случаи во время дистанционной работы.

Как сказано в описании к видео, даже дома Apple пытается помочь своим работникам раскрывать свою креативность и производительность.

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О чем ролик

Конечно, на помощь работникам приходят различные аксессуары от Apple. Например, MacBook для работы и видеоконференций, iPad со стилусом для дизайна. iPhone, Apple Watch и AirPods для занятий спортом или медитации. Ролик также продвигает функции девайсов, такие как Face Time, Pages и iMessage.

Как команда Apple работает из дома: видео

Конечно, в комической форме нам показывают и все недостатки работы из дома. Ведь работникам приходится сочетать свой мир сроков, встреч, групповых чатов, конференц-звонков, коллег и начальников с внутренним "миром лысых кошек, детей и собак".

Напомним, в прошлом году Apple выпустила похожий ролик под тэглайн "Apple на работе" для промо интеграции приложений.