Фото дня: Комета Neowise пролетает над ракетой Falcon 9
Весь июль жители северного полушария говорят про комету Neowice. Это одна из немногих комет в этом веке, которую можно увидеть невооруженным глазом. Поэтому в сети можно увидеть немало ярких фото и видео.
Но некоторые снимки просто вызывают восторг. Как вот фото, которое опубликовано на Twitter-странице компании SpaceX.
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На фото можно увидеть, как Neowice пролетает над ракетой Falcon 9.
Еще один оригинальный снимок Neowice показали в NASA. Фото кометы удалось сделать астронавтам с борта МКС. Снимок был сделан 5 июля, когда комета находилась над Средиземным морем между Тунисом и Италией.
Комета Neowise с борта МКС / NASA
Чем уникальна комета Neowice
Эту комету открыли в марте этого года. Впервые ее зафиксировал телескоп Neowise, откуда и название. На самом же деле ее научное имя – C/2020 F3. Хоть открыли объект недавно, но на самом деле комета родилась 4,6 миллиарда лет назад – ее ядро формировалось еще во время зарождения Солнечной системы.
Эта комета достаточно яркая, ее легко можно найти на ночном небе рядом с созвездием Большой Медведицы. В следующий раз она будет пролетать над Землей через 6800 лет.
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В течение июля комета удаляется от Солнца и максимально приблизится к Земле 23 июля. Но бояться не стоит – никакой угрозы она не несет, ведь будет пролетать на расстоянии 103 миллиона километров от нашей планеты.