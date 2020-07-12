Над Харьковщиной зафиксировали комету Neowise. Она считается самой яркой за последние 7 лет.

Соответствующее фото опубликовал телеграмм-канал "Харьков 1654" К слову Яркий метеор зафиксировали в небе над Японией: видео Комета C/2020 F3 Neowise пролетела над селом Зарожное. Кроме этого, ранее небесное тело заметили также над Николаевом 10 июля. Фотографу Denis Sisin удалось ее запечатлеть на фото.

Комета Neowise пролетает над Николаевом / Фото Denis Sisin Что известно о комете Neowise 3 июля комета Neowise максимально приблизилась к Солнцу. Благодаря этому ее полет можно наблюдать невооруженным глазом. Лучше всего ее видно перед рассветом.

13 июля комета будет пролетать на фоне созвездия Рысь. С 18 по 30 июля Neowise будет видно в северной части неба, возле созвездия Большая Медведица. Ориентиром может стать созвездие Ковш, комета будет как раз под ним.

Ранее в NASA сообщали, что за ней можно будет наблюдать лишь до 11 июля. Однако, по предварительным прогнозам, Neowise появится в вечернем небе 15 – 16 июля.