Среди жителей городов все большей популярностью пользуется всякий электрический транспорт. Чаще всего можно встретить людей на электросамокате или моноколесе, но существуют еще и электровелосипеды. Именно к таким относится новый FIIDO D11, отличающийся значительным запасом хода и компактностью.

Электровелосипед FIIDO D11 успешно собрал финансирование на краудфандинговий платформе indiegogo и совсем скоро его можно будет официально приобрести.

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Особенности электровелосипеда FIIDO D11

Благодаря легкой раме из алюминия FIIDO D11 весит всего 12,9 кг. Кроме того, по сравнению с более традиционными аналогами он заметно компактнее, а возможность сложить его пополам и вовсе сводит занимаемое пространство до минимума. Кроме того, руль также складывается, а сиденье опускается, в результате чего велосипед без проблем помещается в багажник даже небольшого автомобиля. Стоит также отметить, что за свой дизайн байк получил престижную премию Red Dot Award.



Электровелосипед FIIDO D11

Велосипед оснащен семью передачами от Shimano, но при переключении на электродвигатель есть только три передачи. Он оснащен двигателем мощностью 250 Вт, что позволяет развивать скорость до 25 км/ч. На одном заряде FIIDO D11 способен проехать до 100 километров.

Видео демонстрирует велосипед FIIDO D11

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Цена и дата продаж

Продажи FIIDO D11 стартуют позже в этом месяце на краудфандинговий платформе Indiegogo. Его цена пока не объявлена, но за предзаказ производитель обещает скидку в размере 38%.