Компания Xiaomi работает над выходом нового фирменного пылесоса. Он будет выпущен под брендом Mijia. Устройство получит компактный размер, при этом будет работать достаточно мощно.

В компании планируют представить новый продукт 29 июля. Именно тогда он появится на площадке для общего сбора, передает Gizmochina.

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Что интересного

Сейчас подробностей о новом продукте немного. Известно, что это ручной пылесос. Производитель обещает, что он будет легче полторалитровой бутылки воды.

При этом это устройство будет очень мощным – он обеспечит всасывание в 13 тысяч Па.

Устройство будет работать на бесщеточномх моторе, работающем с частотой 88 тысяч оборотов в минуту. Пылесос станет полностью беспроводным, однако характеристики аккумулятора пока не сообщаются. Поэтому неизвестно, как долго он сможет работать без подзарядки.

В компании говорят, что он идеально подойдет для уборки в тех местах, где обычный пылесос использовать не очень удобно.

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Цена

Хотя детальных характеристик пока нет, но известно, что стоимость нового пылесоса от Xiaomi составит около 28 долларов. К слову, именно столько в Китае стоил фитнес-трекер Mi Band 5.