Компания The Boring Company пообещала перевезти 4400 пассажиров в час в своей транспортной системе. Однако сейчас стало понятно, что из-за требований пожарной безопасности этой цели, вероятно, достичь будет невозможно.

Компания Илона Маска The Boring Company столкнулась с трудностями при проектировании своего первого коммерческого проекта – строительстве подземной транспортной системы для конференц-центра в Лас-Вегасе, пишет TechCrunch.

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В чем дело

Скоростная система с электромобилями не может перевозить столько пассажиров, сколько обещал Маск раньше. Дело в правилах пожарной безопасности.

Пожарные нормы ограничивают пропускную способность в зонах погрузки и разгрузки одной из трех станций: только 800 пассажиров в час. Если же другие станции имеют подобные ограничения, то система может перевезти лишь 1200 человек в час – примерно четверть своей обещанной мощности.



Пожарные нормы ограничивают зону разгрузки / фото TBC / Clark County

На данный момент не понятно, как будет контролироваться лимит пассажиров, поскольку в строительном плане нет турникетов или других барьеров для ограничения входа в тоннель.

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Ранее The Boring Company заключила с Государственным агентством LCVCA контракт, согласно которому компания получит больше денег, если сможет перевозить 4400 пассажиров в час. Если Маск не выполнит обещанное, The Boring Company недополучит 13,2 миллиона долларов из бюджета проекта.