The Boring Company уже несколько месяцев активно сотрудничает с администрацией Лас-Вегаса с целью строительства специализированной сети тоннелей для перемещения электрокаров. После серии переговоров руководство города позволило детищу Илона Маска построить тоннель за пределами конференц-центра Лас-Вегаса с остановкой в одном из казино.

Компания уже опубликовала амбициозную схему нового "метро", которая демонстрирует размах запланированного проекта, сообщает New Atlas.

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Как будет работать система туннелей The Boring Company

По замыслу инженеров оригинальная транзитная система будет перевозить людей на электрокарах Tesla между тремя станциями в пределах так называемого делового центра Лас-Вегаса на расстояние в 3,2 километра в обход наземного плотного трафика.



Карта подземных туннелей The Boring Company

Но The Boring Company решила не останавливаться на этом и всячески стремится расширить инфраструктуру своих "подземных ходов".

Получив разрешение от властей города, компания может приступить к строительству тоннеля, который будет соединять конференц-центр с казино Resorts World Las Vegas. Таким образом, новая станция станет первой за пределами центра.

Вместе с тем The Boring Company разрабатывает систему туннелей вблизи аэропорта О'Хара в Чикаго и стадиона Доджер (Лос-Анджелес). Сроки ввода новых станций в эксплуатацию пока не уточняются.