В ассортименте компании Panasonic имеется уже многочисленное количество защищенных планшетов и ноутбуков, и теперь к ним добавилась новая модель Toughbook A3. Продажи модели стартуют в августе этого года.

Гаджет предназначен для служб быстрого реагирования, персонала аварийных служб и агентов полевой службы. 24 канал ознакомился с характеристиками и особенностями защищенного планшета от Panasonic.

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Особенности Toughbook A3

Планшет оснащается 10-дюймовым экраном с разрешением Full HD и максимальной яркостью в 800 кд/м2, вес составляет 885 г, а габариты – 272х196х16.4 мм.



Защищенный планшет Toughbook A3 від Panasonic

Корпус защищен по военному стандарту MIL-STD-810H и соответствует сертификату IP65. Это означает, что планшет не боится влаги, пыли, ударов, падений, перепадов температуры и давления.

Toughbook A3 получил пять физических кнопок, которые можно произвольно настроить. Сердцем устройства выступает чип Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, модем 4G, 5-Мп и 8-Мп камеры, аккумулятор емкостью 3200 мАч, что обеспечивает 9 часов автономной работы. Также есть возможность приобрести планшет с аккумулятором на 5580 мАч, что обеспечивает до 15 часов автономной работы.



Планшет по желанию можно оборудовать выносливой батареей 5580 мАч

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Кроме того, планшет получил порты USB и USB-C, поддержку двух карт SIM и возможность установки дополнительных модулей, например, сканера штрих-кодов или второго порта USB.

Цена

Сейчас "бронированный" планшет Toughbook A3 в Великобритании оценивается в 1 310 евро (39 186 гривен). Неизвестно, какой будет цена планшета на других рынках, и попадет ли он в свободную продажу.