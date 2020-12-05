Полностью рабочий компьютер Apple 1 в оригинальной коробке, подписанной соучредителем Apple Стивом Возняком, выставят на аукцион десятого декабря. Стартовая цена лота составляет 50 тысяч долларов.

Кроме самого компьютера в лот входит оригинальная коробка, устройство Apple для подключения кассетных плееров, оригинальные инструкции по эксплуатации, оригинальный блок питания Apple 1, винтажная клавиатура Datanetics в деревянном корпусе, монитор Sanyo 1976 года выпуска и кассетный плеер Panasonic, пишет appleinsider.

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Что известно

RR Auction отмечает, что оригинальная коробка очень редкая, это одна из немногих, доживших до наших дней. Эксперты оценивают работоспособность компьютера на восемь баллов из десяти.

Аукционный дом опубликовал видео с доказательствами исправности компьютера.

В 1970-х годах Стив Возняк собрал вручную около 200 компьютеров Apple 1. Из них 175 были проданы. Компьютеры Apple 1 Время от времени попадают на аукционы и продаются очень дорого. В 2019 один такой был продан за 471 тысячу долларов.