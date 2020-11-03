Raspberry Pi 400 – это автономный компьютер, встроенный в клавиатуру. Он компактный, и позволяет выполнять базовые задачи. Необходимо лишь подключить его к телевизору или монитору.

Британская компания Raspberry Pi Foundation объявила о начале продаж одноплатного компьютера Raspberry Pi 400, выполненного в корпусе клавиатуры, пишет The Verge.

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Детали новинки

Raspberry Pi 400 работает на базе процессора ARM Cortex-A72 частотой 1,8 Гц. Оперативной памяти – 4 гигабайта. В наличии порт Gigabit Ethernet, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. На плате установлены два порта HDMI, каждый из которых поддерживает передачу изображения в 4K с частотой до 60 герц.

Кроме того, Raspberry Pi 400 оснащен двумя портами USB 3.0 и одним USB 2.0. Питание происходит через порт USB-C.



Raspberry Pi 400 – клавиатура со встроенным компьютером / фото Raspberry

В зависимости от региона Raspberry Pi 400 поставляется в корпусе клавиатуры с 78 или 79 клавишами. На старте компьютеры пока продаются с шестью раскладками клавиатуры:

британской,

американской,

немецкой,

французской,

итальянской,

испанской.

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Цены

Устройство продается в двух комплектах: 70 долларов (чуть больше 2 000 гривен) только за компьютер или 100 долларов (почти 2 900 гривен) за компьютер с мышкой, блоком питания, картой microSD, кабелем HDMI и инструкцией.

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