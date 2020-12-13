На торги на аукционе RR Auctions будет выставлен один из раритетных компьютерных предметов – первая серийная компьютерная мышь изобретателя Дугласа Энгельбарта. Разработка была анонсирована в 1968 году и впервые появилась в составе компьютера Xerox Alto в 1973 году. Но настоящий успех пришел к мышке позже, и это были совсем другие устройства.

Выставленная на аукцион мышка была подарена изобретателем прежнему редактору InfoWorld, PR-директору Logitech и фотографу Сержу Тимачеффу, рассказывает New Atlas.

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История аксессуара

Во время работы Тимачеффа в Logitech в штаб-квартире в Фримонте, штат Калифорния, Энгельбарту было выделено офисное пространство под его "институт". Взамен компания получала ценные советы и замечания относительно своего главного на тот момент продукта – компьютерных мышек. В один из дней Энгельбарт подарил Тимачеффу мышку своей разработки из первых партий.

Представленный экземпляр невозможно подключить ни к одному компьютеру – провод манипулятора оборван, да и с соединением, очевидно, было бы не все так просто. Мышка имеет три кнопки, и в этом Logitech долго шла за ней. Сегодня уже никого не удивить манипуляторами с множеством кнопок, но в девяностые годы прошлого века Logitech была одним из немногих брендов, который массово выпускал трехкнопочные манипуляторы.

Фото раритетной мышки

Цена мышки

Представленный на аукцион экземпляр раритетной мышки будет выставлен на торгах 17 декабря со стартовой ценой в 800 долларов. Однако какой будет финальная цена, покажут торги.

Интересно! Дуглас Энгельбарт скончался в 2013 году в возрасте 88 лет. Компания Logitech в свое время купила лицензию на выпуск мышек в Стэнфордского исследовательского института (SRI) за 40 тысяч долларов, где работал Энгельбарт, но сам изобретатель не получил из этих денег ни цента.