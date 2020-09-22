Системы электрификации велосипедов – не новость, но большинство из них требуют замены колеса. Комплект Elevate отличается тем, что устанавливается на задний дисковый тормоз. Он разработан калифорнийским стартапом Bimotal специально для горных велосипедов.

Идея создания съемного комплекта для электрификации горных велосипедов пришла в голову Тоби Рикко, основателю стартапа Bimotal из Сан-Франциско, после того как он получил травму и не смог больше самостоятельно заезжать на крутые горки, рассказывает New Atlas.

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Особенности системы Elevate

Система Elevate состоит из четырех основных частей: 750-ваттного мотора, который устанавливается над задним тормозом на том же креплении; тормозной ротор под конкретную систему, который идет вместо существующего ротора; цилиндрическая литиевая батарея на 250 Вт*ч, которая крепится на место бутылки с водой; и пульт управления на руле.

Максимальная скорость велосипеда с Elevate – 45 км/ч, аккумулятора хватает примерно на 24-48 км, в зависимости от нагрузки. В нынешней модели система реализована только на аппаратном уровне, но Рикко намерен выпустить версию с Bluetooth и функцией помощи педалирования.

Видео демонстрирует возможности системы:

Если мотор временно не нужен, владельцу достаточно вынуть батарею из гнезда и отсоединить мотор. Вся система весит 2,7 кг, считая ротор.

Зарезервировать Elevate можно за 1950 долларов (55 118 гривен). Поставки ожидаются в начале следующего года.